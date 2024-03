Le parole del Professor Matteo"Sudditanza psicologica nei confronti? Non lo so - ha detto Bassetti a Tv Play -. Ho fatto l’arbitro tanti anni, non sono mai arrivato a quei livelli. Però quest’anno sono tanti gli episodi e tutti in un unica direzione. Quest’anno è la prima volta che vedo giocare l’Inter dopo averla vista a Genova. Però ne ho sentite tante. Tutto questo nuoce prima all’Inter, alla sua immagine. Non è bello da tifoso. I miei figli, giovani adolescenti, erano molto schifati. C’è stata per anni una sudditanza psicologica anche a favore della, è sancito dai tribunali e non lo dico io”.