Le parole diai canali ufficiali della Nazionale francese: "Il club era in difficoltà, dopo essere stato retrocesso in Serie B. Siamo partiti con dei punti di penalizzazione e siamo arrivati ad essere campioni della Serie B. Molti calciatori di livello internazionale sono rimasti, perché legati al club. Ogni volta che ci spostavamo, c’erano migliaia di persone ad attenderci, era il folklore. Non entrerò nei dettagli, ma dopo aver vinto il campionato non c’erano più le condizioni per proseguire l’anno dopo. Spero che non succeda più, che la Juve si ritrovi a giocare lì. Per me è stato un modo di restituire qualcosa ad una squadra che mi ha dato tanto".