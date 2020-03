1









Il campionato di calcio non s'è fermato. O meglio: non l'ha fatto in Bielorussia. Come ha raccontato Hleb, grande talento bielorusso ed ex Arsenal, al Sun, adesso è tempo che tutti gli occhi siano rivolti in direzione Minsk: "Adesso tutto il mondo guarda il campionato bielorusso, tutti dovrebbero andare davanti alla tv e guardarlo! "Quando l’NHL aveva chiuso i battenti, molti giocatori di hockey sono venuti a giocare qui. Magari Messi e Ronaldo potrebbero fare lo stesso e venire qui in Bielorussia per continuare a giocare a calcio".