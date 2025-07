CorSport - Hjulmand vuole la Juventus: braccio di ferro con lo Sporting Lisbona

Getty Images

ha fatto la sua scelta: vuole tornare in Italia, per iniziare una nuova prestigiosa avventura allae fare finalmente il salto di qualità, prendendosi finalmente la copertina in una big dopo l'esperienza al Lecce. I bianconeri lo aspettano, mentre il suo rapporto con losta diventando sempre più freddo. Come scrive Il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi c'è stato un vertice molto importante tra il suo agente e il direttore del club portoghese (che ha avuto pieno mandato dal presidente Frederico Varandas) in cui i lusitani hanno ribadito il prezzo di partenza: 50 milioni, non un euro di meno.

Hjulmand-Juventus, la posizione dello Sporting Lisbona

Che cosa si dice in Portogallo

Secondo il mediano e il suo entourage, invece, la cifra per la sua cessione dovrebbe essere più bassa, tra i 30 e i 40: in pratica, la metà della clausola fissata a 80 milioni di euro. Come raccontato, il centrocampista danese 26enne ha già un accordo con la Juventus, pronta a raddoppiargli l’attuale stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione. Hjulmand, insomma, si conferma il preferito come mediano. Piace a Damien Comolli, a Igor Tudor e a tutto lo staff che in questo periodo ha studiato alla perfezione i suoi dati. Insomma, il classe 1999 oggi rappresenta quel giocatore che abbina la qualità alla quantità, dai costi accessibili considerando soprattutto lo stipendio. Non sono un mistero anche i sondaggi dall’Inghilterra dove ha molti estimatori, ma oggi è la Juve la società ad aver mosso i passi più concreti.Intanto in Portogallo anche la stampa racconta di come il giocatore abbia aperto un fronte critico con il suo club, situazione che lascia dunque pochi spiragli per una permanenza. Prima di poter sferrare l'assalto decisivo, però, i bianconeri devono cedere, stesso discorso che ritorna ogni volta che si parla della possibilità di mettere a segno un colpo di mercato. E che - non a caso - spiega anche perché ancora non sia arrivato alla Continassa Jadon Sancho, che sta solo aspettando il via libera per salire su un aereo in direzione Torino.





