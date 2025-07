Hjulmand è perfetto per la Juventus. Ma può davvero arrivare?

Getty Images

tratta il pallone quasi fosse un simbolo regale, come il trono della sua Danimarca appartiene alla famiglia reale. Quando è tra i suoi piedi, è destinato a restarci: è lui a stabilire tempi e direzione del gioco. Se invece, per un capriccio del destino, la sfera finisce agli avversari, il classe 1999 non esita a strapparla via, trasformando subito la fase difensiva in offensiva. Al di là delle metafore, il centrocampista delloè un autentico specialista nell’intercettare palloni, il fulcro che tiene in equilibrio la mediana portoghese. La sua intelligenza tattica gli permette di intuire in anticipo le linee di passaggio, accompagnata da un tempismo raro negli interventi in scivolata e da una discreta qualità tecnica quando si spinge nella trequarti avversaria.

Perché Hjulmand è perfetto per la Juventus

La situazione con lo Sporting Lisbona

Hjulmand, insomma, incarna alla perfezione il prototipo del centrocampista moderno: non più diviso rigidamente tra rottura del gioco e regia, ma capace di eccellere in entrambe le fasi. Prima si era messo in luce in Serie A, con la maglia del Lecce, poi ha continuato a confermarsi ad alti livelli nella Primeira Liga. Insomma, il profilo ideale per chi cerca equilibrio: proprio ciò che serve alla Juventus . Nei primi mesi della gestione targata Igor Tudor, i bianconeri hanno spesso dato l’impressione di allungarsi troppo, lasciando spazi invitanti agli avversari. In un calcio offensivo, che spinge sempre alla verticalizzazione, serve qualcuno che resista alla tentazione di sganciarsi in avanti e resti saldo in mezzo al campo, a protezione della difesa.Per questo motivo, Hjulmand è finito in cima alla lista dei desideri del tecnico e di Damien Comolli che, dopo averne discusso a lungo, lo hanno individuato come una priorità. Da parte sua, il giocatore sarebbe ben disposto a considerare un ritorno in Italia. Tuttavia, la trattativa non è semplice: il danese ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, e lo Sporting è disposto a parlare solo a partire da offerte vicine ai 50, mentre l’entourage del calciatore lavora per abbassare la richiesta di almeno 10 milioni.A complicare ulteriormente la situazione c’è la questione di, che sta impegnando tempo ed energie della dirigenza portoghese, poco propensa a privarsi contemporaneamente del capitano e del bomber in un’unica sessione di mercato. Nel frattempo, restano aperti anche i contatti per Alberto Costa – un asse Torino-Portogallo particolarmente attivo quest’estate –, ma si tratterebbe comunque di operazioni distinte. Se la cessione dell’esterno dovesse andare a buon fine, potrebbe però rinsaldare i rapporti tra i club e agevolare la trattativa per Hjulmand. La Juventus, dal canto suo, potrebbe contare su un tesoretto proveniente dalla possibile cessione di Douglas Luiz. Al momento, però, non c’è ancora nulla di concreto: mancano ancora diverse tessere da sistemare perché l’affare possa davvero entrare nel vivo. L’idea, comunque, resta quella di tentare il colpo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui