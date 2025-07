Hjulmand-Juventus, parla il presidente del Lecce: 'Perché non lo hanno preso da noi?'

Getty Images

è il grande sogno di mercato dellaper il centrocampo: per caratteristiche e livello di esperienza il danese sembra davvero il profilo perfetto per il gioco di Igor Tudor, che con il passare delle settimane spera di poter avere un rinforzo di peso anche per la mediana. Arrivare al classe 1999, però, non sarà facile, almeno in questa fase, in quanto lo Sporting Lisbona pare disposto a valutare offerte solo a partire dai 50 milioni di euro. Una situazione che non stupisce, presidente del Lecce, il primo club a portare Hjulmand in Italia e a fargli spiccare il volo.

Hjulmand-Juventus, parla Sticchi Damiani

"Non capisco perché in Italia sembri strano pagare certe cifre al Lecce per i calciatori più in vista, per poi farli tornare in Serie A dall'estero", le sue parole in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno. "L'esempio di Hjulmand fotografa alla perfezione quanto sostengo. Lo abbiamo ceduto allo Sporting Lisbona perché da noi non ci sono state società disposte a pagarlo per quello che valeva. Ora potrebbe rientrare in A ad un costo di gran lunga superiore".