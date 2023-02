E' sempre mercato, tra aste e nuove idee. La Juventus ragiona sul futuro e guarda all'Italia per trovare rinforzi e ora ha messo nel mirino Morten. Il regista danese del Lecce ha conquistato gli occhi di molti e sta convincendo sempre di più, anche in casa bianconera. Come scrive la Gazzetta, indirettamente è anche l’effetto trasversale delle difficoltà incontrate sinora dai vertici della Juventus per fare il prezzo dell’olandese Teun, altro obiettivo conclamato dei bianconeri per la prossima stagione dopo la cessione di McKennie e la prossima uscita di Adrien Rabiot, ad aprire nuovi scenari. Nei primi sondaggi la valutazione di Koop pesa sui 50 milioni, una cifra ora fuori dal budget juventino, che ora guarda anche altro e alla Continassa l’alternativa-Hjulmand viene seguita sempre con grande attenzione.- Anche a Bergamo vogliono Hjulmand, con dirigenza e Gasperini che apprezzano le sue qualità, a maggior ragione in caso di uscita di Koopmeiners. E anche a Roma, contando sugli ottimi rapporti instaurati con il Lecce, stanno pensando a lui, con tanti contatti in questi giorni. Quanto costa? A gennaio i vertici del Lecce hanno respinto un’offerta del Southampton da 14 milioni di euro (con i bonus) e nel frattempo l’asticella è salita. Ora tutti stanno dando priorità alla stagione, ma l'asta è già partita per lui e non si fermerà presto.