Gonzalo Higuain vuole solo la Juventus. Almeno a parole. L'agente e fratello del calciatore Nicolas ha già dichiarato di non vedere altre destinazioni italiane se non il club bianconero. In queste ore, secondo Goal.com, c'è stato un nuovo contatto tra Fabio Paratici e lo stesso Nicolas Higuain. Il responsabile dell'area sport della Juventus ha confermato che la volontà del calciatore è quella di cedere l'attaccante argentino. Per lui, alla Juve, non c'è posto. Higuain deve cercarsi una nuova sistemazione.