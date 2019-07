di BN

Il segnale è forte e importante. Non solo: va verso una direzione che fino a poco fa si considerava difficilmente percorribile. Gonzalo Higuain ha giocato d'anticipo, pure sulle intenzioni della Juve: dapprima ha svuotato l'appartamento londinese del suo semestre al Chelsea, quindi si è armato di pazienza e buone intenzioni. Se n'è tornato a Torino, l'attaccante. L'ha fatto col sorriso sulla faccia e con una solida volontà: quella di puntare i piedi, di convincere tutti che per la Juve non esisterebbe un 9 che possa pareggiare il suo talento. No, neanche Icardi. TRA SENSAZIONI E NOTIZIE - E allora: il ritiro, l'affetto, gli autografi. Pure il gol, arrivato nella tournée asiatica contro il Tottenham. Sintomi di un amore mai assopito, quantomeno dalle parti dell'argentino. Eppure, la Juve è sempre stata chiara, nelle parole (con la Roma) e nei fatti (il passaggio dal numero 9 al numero 21): Gonzalo resta in vendita e resta principalmente un caso spinoso. Un caso che sa pungere ancor di più dopo la scelta dello stesso Higuain di trasportare nuovamente i suoi affetti e la sua vita nel capoluogo piemontese: con l'aiuto del fratello e agente Nicolas, il Pipita ha firmato un accordo per un appartamento in città - e precisamente in via Vela - da diecimila euro al mese. Altro giro, altro atto simbolico. Che avvicina il centravanti al bianconero, e che porta la Juve davanti a un bivio.