Gonzalo Higuain vuole restare alla Juventus. Lo ha ricordato il fratello e agente Nicolas tramite il proprio account Twitter ufficiale, lo ha ribadito, attraverso parole a lui attribuite, questa sera Sky Sport, che parla di un Pipita più voglioso che mai di tornare a vestire la maglia bianconera. Se la sua volontà dovesse restare questa, la palla passerà tra le mani di Maurizio Sarri per la decisione finale, dato che il club bianconero ha aperto alla cessione, alla Roma o all'estero, anche dopo l'addio di Massimiliano Allegri.



IL RETROSCENA - Proprio a proposito di Allegri, Beppe Bergomi ha rivelato un retroscena riguardante la scorsa stagione, con parole sull'addio di Higuain l'estate scorsa: "Alla fine mi è mancato il centravanti", avrebbe dichiarato il tecnico livornese all'ex capitano dell'Inter. Per poi aggiungere che, nel momento chiave della stagione, con i quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, ad Allegri sono mancati gli unici due giocatori che riteneva insostituibili: Giorgio Chiellini in difesa e Mario Mandzukic in attacco.