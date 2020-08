Gonzalo Higuain è stato certamente tra i peggiori della Juve nella vittoria contro il Lione che però non è servita per qualificare i bianconeri ai quarti di finale di Champions League. L'argentino ha perso il pallone che ha permesso al Lione di guadagnare il rigore del vantaggio e in generale è sempre stato lento e non in grado di mettere in difficoltà la difesa dei francesi, sbagliando anche un gol nella ripresa, sul 2-1. Il Corriere della Sera valuta la sua prestazione con un 4.5 in pagella e commenta:"Parte con una bella idea per CR7 ma da lì in poi rischia la multa per divieto di sosta".