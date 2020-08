11









La partitella. Un momento sacro dell’allenamento, dove emergere, convincere il tecnico di essere pronto per una maglia da titolare, provare nuovi schemi ed incrementare il feeling con i compagni. Il tutto accompagnato da una bella dose di agonismo. Ecco cos’è una partitella, che ha un vincitore ed un perdente. È buona tradizione da parte di Leonardo Bonucci portare sui social il ‘winning team’, la squadra vincente. Questa volta ci ha pensato direttamente la Juventus: non c’era Bonucci, bensì i suoi compagni di reparto Chiellini e Demiral, poi Danilo, Alex Sandro, De Sciglio, Rabiot, Arthur e altri bianconeri. E Higuain, preso di mira su Twitter dalla tifoseria, che si chiede come mai il Pipita vesta ancora la maglia della Juve.



