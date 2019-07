in vista della prossima stagione. Sicuro di un posto da titolare è il solo Cristiano, mentre sul mercato l'unico altro intoccabile sembra essere Federico. A meno di pazze offerte, però, Fabio Paratici avrebbe deciso, dopo una riflessione con il nuovo tecnico, di trattenere sia Paulochea Torino. Giocatori di qualità immensa, di talento sconfinato, da inserire a dovere nel meccanismo di Sarri, che però non ha intenzione di privarsene in estate. Per tutti gli altri protagonisti offensivi, invece, il mercato è vivissimo. I tifosi lo hanno acclamato a gran voce nella giornata di ieri, quando si è presentato al J-Medical per le visite mediche di inizio stagione, ma i piani del club bianconero proprio non cambiano: Gonzalo. Laè al momento in pole per il cartellino del Pipita e avrebbe già un accordo di massima con i bianconeri, ma lo stesso Higuain, per ora, non approva la destinazione. In corsa, dunque, ci sono ancora, mentre i sondaggi dalla Cina sono stati già respinti, come ricorda Calciomercato.com.che potrebbe tornare in Germania in estate.e, di certo, intriga il centravanti croato molto più rispetto a una pur ricca pista che porta in Cina. Mandzukic alla Juventus sta bene e, al pari di Higuain, vorrebbe restare a Torino, ma al contrario dell'argentino ha qualche possibilità in più di restare alla corte di Sarri, soprattutto nel caso in cui a partire sia, a sorpresa, MoiseTutt'altro che escludere è che, come scrive Calciomercato.com, insieme al Pipita sia proprio il gioiello classe 2000 a fare le valigie. Il rinnovo di contratto al rialzo, con l'accordo in scadenza il 30 giugno del 2020, è sempre lì da firmare, mae, soprattutto in caso di arrivo di Mauro Icardi dall'Inter, un possibile posto da titolare si allontana a grandi passi nel prossimo futuro del talentuoso attaccante. Respinta l'offerta da 30 milioni di euro dell', per il momento si temporeggia con l', a margine dell'operazione che porterà Matthjis de Ligt alla Juventus. In attacco, insomma, resta tutto da definire.