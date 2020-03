Tra questi mesi e i prossimi, presumibilmente ad aprile, si deciderà il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, sotto contratto con la Juve fino al 2021, ha un ingaggio da 7.5 milioni di euro a stagione, numeri pesanti per un attaccante che al momento non è titolare. Così in agenda c'è un incontro con la dirigenza juventina per parlare del futuro e di un possibile il prolungamento, ma, secondo il Corriere dello Sport, solamente per rivenderlo a un prezzo maggiore a eventuali pretendenti.



La Juventus, intanto, cerca un nuovo centravanti sul mercato: secondo Tuttosport, sul taccuino dei bianconeri ci sono i nomi di Mauro Icardi (PSG), Gabriel Jesus (Manchster City) e Timo Werner (Lipsia).