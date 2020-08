L’uscita più complicata in casa Juventus è quella di Gonzalo Higuain. Dall’Argentina rimbalzano di nuovo voci che vogliono il Pipita intenzionato a non tornare a Torino, o addirittura a considerare l’ipotesi del ritiro. Il centravanti - riporta il Corriere di Torino - pesa a bilancio ancora per 18 milioni, una cifra enoteche difficilmente potrà essere toccata da un’offerta dell’eventuale prossimo club del Pipita, che sia il River Plate o qualunque altro. E l’argentino, a sua volta, ha detto e ribadito al club bianconero di non aver alcuna intenzione di fare sconti sull’ingaggio ancora in ballo (7,5 milioni netti per l’ultimo anno di contratto più altri 1,5 milioni attesi dalla scorsa stagione).