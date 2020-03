Il tempo di Gonzalo Higuain alla Juve sembra essere agli sgoccioli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, el Pipita potrebbe dire addio ai bianconeri al termine della stagione. il motivo è legato a una media realizzata troppo bassa, pochi gol in questa stagione per uno che avare abituato a ben altre medie. Dybala potrebbe invece restare a Torino, dove potrebbe essere raggiunto o da Harry Kane, centravanti del Tottenham, o da Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, entrambi seguiti da tempo dalla Juve come colpi per rinforzare ilk reparto offensivo per la prossima stagione.