Gonzalo, a Sky Sport, commenta Juve-Udinese. Ecco le sue parole raccolte da IlBianconero.com."Il mister ci ha provato, questa decisione era per la partita di oggi. La risposta credo sia stata buona, grandissima prima parte. Dopo il secondo tempo, per la stanchezza e l'intensità, abbiamo sofferto in ripartenza. Ma alla fine la partita è stata su alti livelli"."Bellissima cosa, la gente che mi conosce sa che mi guadagno le cose in campo. Provo a fare il massimo, può andare bene o male, ma la mia carriera è sempre stata così. Mi piace dimostrare in campo quello che dobbiamo fare"."Decisione del mister, noi siamo pronti. Adesso dobbiamo stare tranquilli e riposarci per finire bene prima della pausa"."Chi arriva, arriva. Per vincere la Champions devi vincere con tutti"."Non do titolo al tridente, abbiamo dimostrato una bella risposta a quanto rischiato, ci siamo divertiti, è stata una bellissima risposta"."Mi piace la parola? Mi piace dimostrare che voglio migliorare anno dopo anno. Dimostro a me stesso che potevo continuare a giocare ad alti livelli. Per questo ho voluto rimanere qui, con questo popolo che m'ha dato sempre tanto"."L'abbiamo saputo oggi prima di partire per il campo. Ha dato questa formazione, sappiamo che dovevamo dare una risposta""Ci alleniamo domattina, non sappiamo se abbiamo tempo di vederlo dal vivo"