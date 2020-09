Il suo futuro è chiaro, è stato dichiarato pubblicamente e deciso a tavolino da tempo, manca solo da capire come si arriverà all’addio. Gonzalo Higuain cambierà squadra, il suo ciclo alla Juventus è finito tanto che il fratello-agente è in Italia per discutere vis a vis la separazione. Si tratterà ad oltranza, fino a definire una volta per tutte le modalità, sia che si intraprenda la strada della risoluzione contrattuale sia che si intraprenda quella della buonuscita, con l’Inter Miami pronto ad accoglierlo. Sul piatto ballano circa 9 milioni di euro, 7,5 dell’ultimo anno di ingaggio e 1,5 relativi all’accordo sul taglio degli stipendi stipulato durante il lockdown. E la sensazione è che il Pipita non voglia rinunciare neanche ad un centesimo.