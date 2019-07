Gonzalo Higuain prova a riprendersi il centro dell'attacco della Juventus. Il gol del pareggio momentaneo con il Tottenham ​è il miglior biglietto da visita che un centravanti possa presentare per essere riconfermato, ma potrebbe non bastare. Senz'altro, ​è stato curioso il colloquio che il Pipita ha avuto, dopo quello con Paratici, anche con Pochettino, poco prima di entrare in campo - e punire il connazionale. Una chiacchierata a ritmo di tango, quindi, che potrebbe aprire, chissà, improbabili segnali di mercato.