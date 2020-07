2









Tocca di nuovo a Higuain. Come l'ennesima ripartenza in una carriera che non sembra fatta d'altro se non di cadute e risalite. E che risalite. Gonzalo Higuain sfida il suo passato: sei mesi al Milan che hanno rappresentato forse il punto più basso della sua vita. Da lì il Chelsea, quindi la testardaggine con cui si è ripreso la Juve del suo maestro Maurizio Sarri. Alti, bassi, qualche bizza ed eccoci di nuovo qui: sostituirà un insostituibile Dybala nella gara che può dire tanto in ottica scudetto. PRONTO A TUTTO - Quella di domani sarà dunque anche la sua sfida personale. L'ultima volta? Fischi sonori dagli spalti, che stavolta sarnno certamente vuoti. Un nuovo inizio pure in questo senso per Gonzalo, che non gioca titolare da quattro mesi e chissà quante occasioni avrà ancora davanti per ripagare l'affetto degli juventini. In estate si scatenerà il mercato, non è detto che riuscirà a resistere anche stavolta. A meno che, domani...