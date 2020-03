Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno lasciato Torino nelle scorse ore e secondo quanto riporta Fanpage tutti e tre potrebbero essere messi in quarantena per due settimane una volta tornati nel nostro paese. Nell'ultimo decreto emanato dal Governo, infatti, si legge che "tutte le persone fisiche in entrata in Italia […] sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 14 giorni". Quando i tre calciatori che hanno lasciato Torino faranno ritorno sul suolo italiano, dunque, dovranno comunicare il rientro all'ASL di riferimento ed eventualmente restare di nuovo in isolamento per due settimane,