1









Gonzalo Higuain è tornato ed è pronto a ripartire. Lo farà ancora una volta dalla Continassa, dove è stato accolto con lieto stupore. Come scrive la Gazzetta, ha scelto il modo più originale per farsi apprezzare dopo qualche incomprensione: far parlare la bilancia. Un chilo in meno rispetto alla notte di Juve-Inter dell’8 marzo, abbassando i soliti 80 chili. Ha lasciato delle buone sensazioni nella prima seduta di allenamento, dopo le fatiche e il periodo turbolento in Argentina. Il rapporto con Sarri è sempre ottimo, ma la sensazione è sempre la stessa: andrà via.



L’idea degli Higuain - Gonzalo e il fratello-agente Nicolas - è quella di rispettare il contratto con la Juve da 7,5 milioni di euro più bonus fino al 2021, ma il club ha piani diversi. E così si apre al mercato: River Plate, Wolverhampton, Newcastle, Los Angeles Galaxy di Barros Schelotto e i DC United del fratello di Higuain sono in fila per il suo futuro.