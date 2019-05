Gonzalo Higuain è stato tutt'altro che protagonista nella vittoria del Chelsea in finale di Europa League contro l'Arsenal a Baku. Il Pipita ha ammirato il 4-1 dei compagni contro i Gunners interamente dalla panchina, per altro dopo essere stato protagonista di un litigio alla vigilia con David Luiz. E ora, di fronte alla Juventus, che ne detiene il cartellino, c'è una scelta da fare per il futuro di Higuain. L'argentino tornerà a Torino, ma, anche in caso di approdo di Maurizio Sarri in panchina al posto di Massimiliano Allegri, difficilmente al Pipita sarà garantita la permanenza per la prossima stagione. Si cercherà, quindi, di cederlo altrove in estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.