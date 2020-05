Gonzalo Higuain tornerà a Torino. Dubbi sciolti, il Pipita tra poche ore prenderà un volo che lo riporterà dall’Argentina all’Italia. Dopo Rabiot, rientrato ieri, l’attaccante completa la pattuglia degli “esuli”, di nuovo tutti in Italia. Gonzalo farà ritorno nelle prossime ore: partirà con un aereo da Buenos Aires, per essere a Torino già domani o, al più tardi, nella giornata di sabato.



QUARANTENA - Una volta rientrato, dovrà osservare i canonici 14 giorni di quarantena obbligatoria, al termine della quale potrà tornare ad allenarsi con i compagni. Higuain era partito per l’Argentina a metà marzo per stare vicino alla madre malata e alla figlia, che vive in Sudamerica con la madre. La Juve ha sempre tenuto sotto controllo il giocatore, giustificato nel suo rientro non celere appunto per la difficile situazione che aveva in patria.



QUALE FUTURO? - Il futuro a lungo termine del Pipita resta un rebus. Molto difficile, ad oggi, il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. La Juve per venderlo senza generare minusvalenze deve incassare almeno 18 milioni di euro. Higuain piace all’Atletico Madrid e all’Inter Miami, in MLS, ma la candidata più forte resta il River Plate, club nel quale è cresciuto, che lo riprenderebbe volentieri. Ma c’è da trovare un accordo con la Juve.