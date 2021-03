A ESPN, Gonzalo Higuain ha parlato dell'Argentina e del suo futuro.



IL PROSSIMO NOVE - "Lautaro Martinez ha tutte le carte in regola per essere il 9 della nazionale per tanti anni. È molto forte e sta crescendo bene. Io ho un debole anche per Julián Álvarez: mi piace molto come gioca ed ha un ottimo potenziale".



ARGENTINA - "Sono stato riconosciuto molto più in Europa che in nazionale. Forse dovevamo vincere per farci riconoscere ma ciò che abbiamo raggiunto è stato comunque importante, 3 finali non sono facili da conquistare.".



FUTURO - "Al River? Con tutto il rispetto e l'affetto che ho per il River dico che non succederà. Ho 33 anni, ho giocato tanti anni ai massimi livelli e sotto pressione e ora voglio fare esperienza nella MLS".