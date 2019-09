Gonzalo Higuain ha parlato oggi ai microfoni di Sky Sport. Per la prima volta da quando è tornato a Torino, si è concesso alla stampa, mettendo anche qualche luce sulle ombre ed i retroscena che si sono scatenati nel corso di un'estate movimentata sul mercato. Partendo da quell'indizio, il numero 21 al posto della 9 classica, che aveva fatto scatenare i complottisti, e non solo.



LA NOBILE SCELTA - "È stata una scelta mia, c'era il numero 9 libero, ma ho scelto il 21 perché è il giorno in cui è nata mia figlia. Ho deciso di portarla con me ad ogni partita, penso sia stata una decisione molto di cuore e per adesso mi sta portando fortuna. Questa è la verità sul perché l'ho scelto"