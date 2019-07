Come raccontato da Calciomercato.com, il primo giorno di Ronaldo potrebbe nascondere un giallo. Nel suo rientro a Torino, CR7 ha rivisto visi conosciuti, luoghi consueti, ma altri decisamente meno. La stretta di mano ad Adrien Rabiot, uno dei nuovi acquisiti dei bianconeri è stata emblematica. Diverso senso potrebbe avere quella più calorosa a Gonzalo. Il portoghese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram poche foto: tra queste, quella in cui, sorridente, scambia un cinque con l'argentino. Che possa essere un implicito messaggio alla dirigenza? Dopo abbracci e saluti vari, il momento del lavoro: stretching, scatti, poi una seduta atletica. Con Sarri, conosciuto dal portoghese nel blitz del tecnico in Costa Azzurra di metà giugno, non sono state necessarie presentazioni.