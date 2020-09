C’è l’MLS nel futuro di Gonzalo Higuain. Non solo per il possibile approdo all’Inter Miami di David Beckham, squadra attualmente in pole per il Pipita, ma ci sarebbe anche un altro club. Come riporta The Athletic, anche il DC United sarebbe interessato all’attaccante 32enne della Juventus. Il suo prossimo avvenire è deciso, non c’è spazio in bianconero. Spazio che troverà in America, resta ancora da capire in quale squadra.