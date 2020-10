Gonzalo Higuain subito protagonista - in negativo - al debutto in MLS con la maglia dell'Inter Miami. L'ex attaccante della Juventus qualche giorno fa ha sbagliato un rigore discutendo poi animatamente con alcuni giocatori del Philadelphia Union. L'argentino spiega la reazione dalla quale si stava scatenando una rissa: "C'è stata una mancanza di rispetto e ho reagito. In cinque si sono fatti sotto, mi hanno provocato. Credo nel fair play ma sono una persona emotiva, non posso accettarlo e tollerarlo".