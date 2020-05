3









L'Italia del calcio sembra concorde, chi più chi meno, che la ripresa della Serie A sia fondamentale. Club e organi federali ne discutono da giorni, anche Andrea Agnelli - dopo un lungo silenzio - si è esposto a nome della Juventus: insomma, la direzione intrapresa sembra essere quella, coronavirus permettendo. Eppure, c'è un giocatore in particolare che sta sperando nello stop dei campionati: Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, il centravanti argentino sta manifestando tutta la sua ferma opinione sulla ripresa: bloccare tutto. Così, non dovrebbe tornare a Torino, potrebbe restare in Argentina senza dover rifiutare una chiamata.



E passare, ovviamente, dalla parte del torto. A prescindere dalle motivazioni, il piano di Higuain sembra quello di affrontare la prossima stagione, l'ultima del suo contratto con la Juventus, senza creare un nuovo "caso Mandzukic", che ha cominciato l'anno a parte dal resto del gruppo, aspettando la cessione alla prima occasione. Così, Higuain prenderà una decisione definitiva in funzione del suo ruolo in squadra. Se la Juventus non cercherà un nuovo centravanti, Higuain resterebbe fino alla fine del contratto, altrimenti cercherebbe una cessione prima che ciò accada.