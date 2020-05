Gonzalo Higuain è in attesa. Secondo Calciomercato.com, rimane nella sua Argentina e aspetta di capire le prossime mosse della Juventus, perché c'è una linea sottile tra i malumori dovuti all'idea di non rientrare in Italia e il rispetto delle regole che domina comunque la mentalità di Gonzalo. Eppure, vista la situazione personale della mamma e il Coronavirus in Italia, Higuain spera di non dover tornare e più volte ha fatto filtrare a chi gli sta vicino che la sua opinione sul calcio è di fermare tutto. Bloccare il campionato, proprio come è successo nella sua Argentina dove non si ripartirà, questo il Pipita pensiero.