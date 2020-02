Ancora tensione tra Gonzalo Higuain e Maurizio Sarri. L'attaccante argentino, autore di una prova opaca contro il Verona, è stato sostituito al minuto 60 della sfida poi persa 2-1 dalla Juve. Al suo posto Sarri ha scelto Dybala: una scelta che Higuain non ha gradito. All'arrivo in panchina infatti l'argentino non ha dato la mano al tecnico, visibilmente contrariato e stizzito.



Sarri nel post gara ha così motivato la decisione di sostituire Higuain con Dybala: "Perché l’ho sostituito? Perché la sensazione dalla panchina è che si stavano creando degli 1 contro 1, e che se l’attaccante centrale veniva più incontro per gli altri due attaccanti ci sarebbe stato più spazio".