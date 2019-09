Allarme rientrato. Gonzalo Higuain ci sarà contro l'Atletico Madrid, prima gara della Champions League 2019/2020 della Juve. Le condizioni del Pipita avevano destato molta apprensione in casa bianconera. La botta alla coscia rimediata con la Fiorentina invece si è rivelata essere solo una forte contusione. Per questo non sembra in dubbio la sua convocazione per la gara di mercoledì sera al Wanda Metropolitano con i Colchoneros guidati da Simeone. Higuain a disposizione, toccherà a Sarri scegliere se mandarlo in campo dal 1' minuto o se trovare soluzioni alternative.