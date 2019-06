Gonzalo Higuain tornarà alla Juventus dopo una stagione da dimenticare, passata tra Milan e Chelsea e terminata senza acuti a livello personale. Il Pipita ha vinto l'Europa League con i Blues ma non certo da protagonista, al termine della stagione il club inglese non ne riscatterà il cartellino né prolungherà il prestito. L'attaccante argentino ha una sola possibilità di restare alla Juve: un veto di Maurizio Sarri, che resta in pole per la panchina bianconera. La decisione di Sarri non è scontata visto che l'ex allenatore del Napoli non ha avuto problemi a mettere da parte il Pipa quando necessario.