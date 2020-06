1









Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere lontano da Torino. Con il contratto in scadenza nel 2021, il centravanti argentino potrebbe separarsi dalla Juventus prima della fine dell'accordo e così si cominciano a cercare eventuali destinazioni. Tra queste, anche un ritorno in Premier League, con il Wolverhampton che sembra ormai rassegnato a salutare Raul Jimenez (piace anche ai bianconeri) e cerca un sostituto: secondo quanto riporta il Daily Express, i tifosi del Wolves non sembrano gradire il nome di Higuain, infatti si sono espressi negativamente sui canali social.