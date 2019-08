Nonostante si dica che la notte porti consiglio, non sono state sufficienti le lune di luglio per far cambiare idea a Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, classe 1987, non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus ed accettare la corte, piuttosto serrata, della Roma. Come riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni la dirigenza bianconera parlerà nuovamente con il Pipita confermandogli quanto già da tempo deciso: il giocatore non fa parte del neo progetto tecnico bianconero. Si tratterà dunque di una nuova presa di posizione onde cercare di convincere l’argentino a dire si ai giallorossi. La trattativa Higuain-Roma è strettamente legata a quella Dzeko-Inter. Al momento, l’empasse delle parti blocca qualsiasi movimento in entrambe le direzioni.