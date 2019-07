Tempi lungi, per la cessione di Gonzalo Higuain. Ma nelle intenzioni del nuovo ds Petrachi, il Pipita è finito in una posizione di primaria importanza. Con quasi lo status di necessità. E se ieri il fratello di Gonzalo, Nicolas, ha ribadito che il centravanti ha l'intenzione di restare in bianconero, e di conseguenza che non accetterà altre proposte italiane, la chance giallorossa cresce ogni giorno che passa.



IL PIANO - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds romanista sa che un colpo del genere potrebbe riaccendere una piazza spenta dopo gli addii di De Rossi e Totti, ma anche dalla cessione di Manolas. Non sarà un anno zero: l'intenzione è quella di ribadirlo subito con un grande colpo come il Pipita. Ma prima dovrà sistemare Dzeko, quindi aspettare un aiuto della Juve. Di che tipo? Una sostanziosa buonuscita che coprirebbe la differenza d'ingaggio che propone il club di Pallotta.