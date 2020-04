Gonzalo Higuain è sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante argentino sta passando la sua quarantena in Argentina e il suo ritorno in Italia è in dubbio per paura del coronavirus. Il Pipita si sente scaricato dalla società, La Repubblica ha svelato un retroscena che conferma la sensazione del giocatore: Higuain ha parlato con alcuni compagni confidando tutte le sue perplessità e i malumori, Gonzalo ha confidato che ha poca voglia di tornare a Torino, per i motivi legati al virus ma anche per quello che sta vivendo con la Juve.