2









Si sono prima cercati, poi voluti, infine amati. Poi, quando tutto sembrava pronto per sbocciare definitivamente, ecco che la Juventus e Gonzalo Higuain hanno deciso di separarsi, per una stagione, giusto il tempo di far quadrare i conti e gli umori dello spogliatoio dopo l'arrivo, nel 2018, di Cristiano Ronaldo. L'avventura in bianconero dell'ex centravanti del Napoli sta procedendo tra alti e bassi, dove gli alti si esprimono con la reazione della squadra quando il Pipa è in campo ed i bassi, invece, in uno score realizzativo lontano dalle medie esagerate a cui ha abituato da quando è in Italia. Insomma, Higuain non segna, ma sembra essere comunque utile nello scacchiere di Sarri, in quanto risulti il giocatore ombra ideale da affiancare a Ronaldo, anche quando c'è Dybala in campo.



Insomma, il tridente pesante non è stata una costante della stagione, ma se non altro quello strumento con cui la Juve ha provato a rischiare. Per questo Higuain è una risorsa e quel contratto in scadenza nel 2021 potrebbe essere rivisto per un'aggiustatina. Sui termini, certo, ma anche sulle cifre. Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nelle intenzioni della società ci sarebbe quella del prolungamento, ma ad una condizione: uno sconto sui 7,5 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente. Già, perché gli anni passano anche per Higuain e, come detto, non sembra essere il giocatore in grado di garantire più di venti gol a stagione, come fatto vedere in passato. Alla luce di ciò, e di una possibile aggiunta proprio là davanti, la Juve vorrebbe risparmiare quanto di più possibile.



Non è esclusa, ovviamente, una separazione già al prossimo giro di mercato. Il valzer delle punte è uno dei ritmi tipici del mercato e, dopo il viavai della scorsa campagna trasferimenti, potrebbe riproporsi anche nella prossima: tradotto, Higuain ha valore, ha estimatori e per questo potrebbe essere anche sacrificato. Eppure, visto con quanta forza abbia dimostrato il suo legame verso la Juve, rifiutando la Roma a luglio e fermando, quindi, il potenziale arrivo di Icardi in bianconero, è anche possibile che si scelga di far decidere il cuore, non il portafogli o la speranza di un'altra stagione da stella assoluta. Tutto fermo, come fermo è il campionato: ma per questo genere di affari, non sarà certo il coronavirus a impedire che si sblocchi la situazione. Basta la volontà.