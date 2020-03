Gonzalo Higuain si commuove a "C'è posta per te". L'attaccante argentino è stato ospite del programma di Maria De Filippi, chiamato da Mario, padre di tre figli che da tempo vive una situazione difficile,anche se i figli, dopo la separazione di Mario dalla madre, hanno deciso di stare con lui. I problemi economici però lo costringono ad andarsene. Una situazione toccante per Higuain che, dopo i regali tra cui una sua maglia originale tira fuori il portafogli. "Per far crescere un po' la nuova gelateria", commenta il Pipita con le lacrime agli occhi.Questo il video: