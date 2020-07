Tra i nodi da sciogliere in casa Juve in vista della prossima stagione, c'è anche quello legato a Gonzalo Higuain. Il suo contratto scadrà l'anno prossimo, e a breve ci sarà un incontro con la società per parlare del suo futuro. Ieri ha fatto scalpore la suggestione di uno scambio con Federico Chiesa, ma come ha ricordato ieri Sky Sport c'è anche l'opzione River Plate per il Pipita, che è un prodotto del vivaio della squadra di Buenos Aires. La condizione per l'eventuale trasferimento di Higuain al River sarebbe una riduzione dell'ingaggio.