Capire oggi quale sarà il futuro di Higuain è come indovinare i numeri del Lotto. Il giocatore argentino ha fatto capire in tutti i modi di volere rimanere alla Juventus. Vuole la sua rivincita. Non ha ancora digerito la cessione (in prestito) dello scorso anno. Non gli è assolutamente piaciuto dover peregrinare tra Milan e Chelsea. Gonzalo vuole solo la Juve. La Juve vuole Gonzalo? Dall’esclusione dal progetto bianconero emersa in un primo momento, si sta facendo largo l’ipotesi tenere in considerazione l'argentino. Tradotto: Higuain resta sul mercato ma, laddove non dovesse concretizzarsi una cessione, la Juve potrà puntare su di lui senza considerarlo un ripiego. Intanto, voci vicine alla Roma, società molto interessata al giocatore, smentiscono un incontro tra l’entourage di Higuain ed i vertici giallorossi. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, non sono stati fatti, ne sono previsti incontri in un prossimo futuro. Al momento Gonzalo Higuain è saldamente in bianconero.