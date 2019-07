Gonzalo Higuain, ti dona il giallorosso? Sì, ma... a una condizione. Alla Roma il Pipita piace, ormai non ci sono dubbi, ma la trattativa ancora non si sblocca. Ieri sono arrivate le parole confortanti di Fonseca, nuovo allenatore della Roma, che fanno seguito a quelle del ds Petrachi, e che raccontano tutto l'apprezzamento dell'ambiente per il centravanti argentino. Confortanti per la Juventus nella trattativa, confortanti per Higuain per ruolo e futuro in giallorosso. Parole che, però, potrebbero non bastare.



BUONUSCITA - È una trattativa lenta - spiega Il Messaggero - che subirà un’accelerazione soltanto quando Higuain riuscirà a trovare un’intesa con la Juventus. Perché il centravanti è il primo a sapere che i 7 milioni a stagione sino al 2021 che attualmente percepisce, non c’è club al mondo (se non in campionati esotici) che è disposto a darglieli. E allora, per accettare di ridursi l’ingaggio (spalmandolo su più annualità), vuole una buonuscita che gli permettere così di non rimetterci nemmeno un centesimo. E questa strada va ancora percorsa, alla ricerca di una via buona per tutte le parti. Sì alla riduzione dell'ingaggio per andare a Roma, ma senza perderci, facendo anche un "favore" alla Juventus. ZANIOLO - E Zaniolo? Non è incedibile, ormai si è capito, ma il suo cartellino resta uno di quelli ad alto prezzo e la Juve non ha intenzione di svenarsi. Lo scambio è una via che attira l'interesse dei due club, ma le valutazioni sono ancora in corso. Tra bilancio e valori.