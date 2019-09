Tra le note stonate della partita della Juve a Brescia c'è la prestazione di Gonzalo Higuain. Ha corso, si è sbattuto per la squadra ma non ha trovato la via della rete anche quando buttarla dentro sembrava un gioco da ragazzi per lui che è un bomber di razza. Uno dei commenti più graffianti sul match dell'argentino è scritto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Meno decifrabile - scrive La Rosea - quello di Napoli ne avrebbe fatti tre".