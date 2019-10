Per Gonzalo Higuain è cambiato tutto nel giro di un paio di mesi. Dopo essere tornato a Torino dai disastrosi prestiti tra Milan e Chelsea, il Pipita sembrava al passo d'addio dalla Juventus. O almeno, così avrebbe voluto il club bianconero, disposto a metterlo sul mercato senza remore al miglior offerente. Soltanto la Roma è stata realmente vicina a Higuain nella scorsa estate di mercato, ma l'argentino l'ha subito rifiutata, chiarendo di voler restare e giocarsi un posto da titolare agli ordini del proprio mentore, Maurizio Sarri. E il Pipita sembra essersi ripreso già tutto, con tanto di interessi.



RINNOVO E RIVER - Il suo contratto scade il 30 giugno del 2021 e la Juventus non può attendere troppo prima di decidere come comportarsi per il futuro di Higuain. Il contratto attuale pesa e non poco a bilancio, motivo per cui si è iniziato a riflettere su un rinnovo dell'accordo che possa aiutare il club bianconero a spalmare l'investimento su un periodo più lungo e, nel contempo, garantire al Pipita un posto in squadra per almeno una stagione in più. Questa l'idea della Juventus, come riportato da Calciomercato.com. Poi Higuain tornerà a casa, nel River Plate in cui è cresciuto.