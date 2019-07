Edin Dzeko all'Inter resta ancora in bilico. Ma la Roma si muove, soprattutto perché sa che con un'occasione del genere c'è effettivamente poco da aspettare: sì, i giallorossi continuano a spingere per portarenella Capitale. E secondo il Corriere dello Sport, anche la Juve sarebbe una forte complice per la definitiva spinta di Gonzalo in direzione Roma.C'è un incontro in programma. Petrachi, direttore sportivo giallorosso, ha ricevuto il permesso di trattare con l'agente Nicolas, fratello del Pipita. I due potrebbero già vedersi lunedì per parlare di cifre e di disponibilità. Higuain è rientrato a Torino, dove procede il suo trasloco, con tanto di casa fittata a 10mila euro al mese . Un dettaglio di poco conto, comunque, per Petrachi: Gonzalo presto capirà di dover fare le valigie. E di volare verso la Capitale.