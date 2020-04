2









Sulle prime pagine dei quotidiani in edicola si parla della ripresa del campionato ma non solo. Tuttosport apre con il faccione del Pipita: "Higuain segretissimo", titola. "E' sempre in Argentina, tormentato dai timori del Covid-19 e dalle ansie per la madre. Ora Gonzalo sembra intenzionato a rispondere alla convocazione del club quando lo chiamerà. Se non ritorna, possibile rescissione del contratto". Come sempre, in taglio basso c'è spazio anche per le storie, tra queste: "Causio e Moggi, il destino Juve".



Sulla prima del Corriere dello Sport c'è Lukaku in azione: "La presa in giro" scrive il quotidiano. Dal 4 maggio il via per gli sport individuali, le squadre in campo soltanto dal 18: ma non è certo. Di spalla un'intervista all'ex premier Matteo Renzi: "Il calcio viva", la passione per il pallone e la ripartenza del Paese. In taglio basso il festino a luci rosse di Kean e le parole di Nainggolan.