Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami, ha parla in un'intervista ai canali ufficiali del club, raccontando la sua carriera: "Avevo 19 anni quando ho conosciuto Roberto Carlos e mi ha accolto con amore e umiltà. Lui, Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelrooy, Casillas, Helguera, Cannavaro, tutti loro trattarono noi giovani con affetto e con una modestia incredibile e potrei continuare a fare nomi".



PELLE D'OCA - "La verità è che se mi guardo indietro e vedo tutti i giocatori con cui ho potuto giocare, mi viene la pelle d'oca. E ancora non mi sono stancato di giocare. Ronaldinho l'ho affrontato, con Roberto Carlos ci ho giocato insieme, con Dybala ci ho giocato, anche con McKennie sono stato compagno di squadra, condividendo anche solo qualche giorno alla Juventus".



CARRIERA - "Quanti risultati ho ottenuto in carriera, vero?". Spero un giorno di rendermene conto".