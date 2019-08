Che alla fine non vinca lui? Gonzalo Higuain non vuole lasciare la Juventus in alcun modo. Ha una voglia di rivalsa enorme. Gli eventi della stagione scorsa non ne hanno minato l’orgoglio, anzi ne hanno accresciuto l’autostima e l’argentino è pronto a dimostrare di che pasta sia fatto. A segno nell’amichevole contro il Novara, come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante continua a tenere la porta chiusa alla Roma. Grazie al suo ostracismo, la posizione della Juventus sembra essersi portata dalla totale chiusura ad una parziale apertura. La società cercherà di piazzare il giocatore fino all'ultimo giorno di mercato ma si sta cominciando a valutare la possibiltà che l'argentino resti in bianconero. Tra l'altro la Juve sta vivendo situazioni analoghe con altri giocatori: Mario Mandzukic e Paulo Dybala su tutti. Nel caso in cui la Juve non riuscisse a sfoltire la rosa nel reparto avanzato, si renderà difficile anche l’assalto a Mauro Icardi.