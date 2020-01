Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, parla al Telegraph, ecco la traduzione integrale dell'articolo: "Ho imparato molto da ogni allenatore, ma non ho dubbi che Sarri sia quello che ha tirato il meglio di me. Non molla mai, è testardo e con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo ma è un buon conflitto. Non c'è niente di male ad essere testardo: se non lo sei abbastanza non hai emergi e scompari tra gli altri. E io sono solo testardo nel calcio. Io e Sarri tiriamo fuori il meglio l'uno dell'altro. Era con me e ha assistito alla migliore stagione che abbia avuto ed è per questo che mi conosce così bene e l'ha detto. Non c'è niente di sbagliato nell'essere testardi: se non sei abbastanza testardo, non hai successo e scompari tra gli altri. E sono solo testardo nel calcio."



RAPPORTO - Poi ricorda quando Sarri disse: "Higuaín segnerà per tutto il tempo in cui è vivo. Lui è obiettivi. È un animale obiettivo, una macchina infernale". E risponde con un sorriso: "Il problema è che non l'ha detto a me, ma a gli altri".



STAGIONE - "Ora siamo completamente in linea con le idee di Sarri e questo è davvero positivo perché mancano solo quattro mesi alla stagione e non possiamo fallire ora. Se fallisci ad agosto, all'inizio della stagione, poi OK, puoi recuperare, puoi aggiustare qualcosa. Ma se fallisci ora, il gioco è finito. Se all'improvviso, qualcuno viene e inizia a vincere titoli invece di noi, è perché ci siamo rilassati."​



CHAMPIONS - "E' il mio sogno, ho giocato nei campionati in cui volevo giocare e ho segnato in quei campionati. La mia carriera è stata fantastica. Non ho nulla da aggiungere o migliorare a parte questo sogno. So che è vietato dirlo ma, alla fine, ha senso. Vogliamo tutti vincere la Champions League ”.​



GOL - “Se pensi di meno, allora è meglio. Se sei nella posizione giusta per segnare un goal e inizi a pensare a diverse opzioni, perdi il momento; non cogli l'attimo. Devi provarlo e devi provare la prima cosa che ti viene in mente. È una specie di istinto. ho battuto due record: quello moderno di Luca Toni [31 goal nel 2005-6] e quello più vecchio di Nordahl. So che battere questi record è molto difficile perché stiamo parlando del campionato italiano e segnare 36 gol in una stagione non è un compito facile. Segnare è un'emozione incredibile: guardare lo stadio e vedere che tutti ti stanno sostenendo e urlando al tuo obiettivo. È la migliore sensazione che abbia mai avuto. ”​



ESULTANZA - "Alcuni giocatori pensano a come festeggiare, ma io non sono così. Sento solo l'adrenalina della partita e impazzisco. Faccio la prima cosa che mi viene in mente. "​



PROBLEMI - “Non ho bisogno di dare spiegazioni. Tutti sanno cosa intendo quando dico che, attorno al calcio, non tutto va sempre bene. Sono coinvolto in uno sport che amo e in un settore che a volte non mi piace. Voglio che i bambini siano pienamente consapevoli del fatto che giocare a calcio è fantastico, ma a volte ciò che sta dietro al calcio può essere diverso. È molto importante per me e voglio condividere la mia esperienza e affrontare i problemi che ho dovuto affrontare perché non voglio li abbiano anche loro".



CHELSEA - “Avrei potuto fare di meglio. Ma penso che ciò che ho fatto non sia male e poi siamo riusciti a vincere l'Europa League e raggiungere la Champions League, quindi sono stati buoni risultati. Le persone si aspettavano di più da me, ma penso che gli obiettivi andassero bene in così poco tempo. a volte le persone non tengono conto del fatto che provieni da una lega diversa, da quella italiana completamente diversa, alla Premier League. La gente non considera il fatto che io abbia giocato lì solo per pochi mesi. Capisco che si aspettavano di più da me e lo apprezzo perché significa che si fidavano. So anche che le persone hanno buone aspettative da parte dei migliori giocatori. Accolgo sempre con favore le critiche, a condizione che siano costruttive e non distruttive. Voglio solo dire che ho avuto la possibilità di giocare in uno dei migliori campionati del mondo".